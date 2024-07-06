السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

مدير أوقاف الأقصر يكشف خطة استقبال العام الهجري الجديد

جانب من عقد الندوات
جانب من عقد الندوات بمساجد الأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية أوقاف محافظة الأقصر، خطة المديرية لاستقبال العام الهجري الجديد، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية  الأستاذ  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

عقد ندوات لشرح صحيح الدين

وكشف مدير أوقاف الأقصر خطة استقبال العام الهجري، والتي تشمل عقد 40 ندوة بالمساجد الكبرى احتفالا بالعام الهجري الجديد144‪6 

 وذلك كل يوم  خميس من كل أسبوع. 

وأوضح مدير أوقاف الأقصر أنه يتم  خلال الندوات الدعوة لنشر صحيح الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، ويشارك في هذه الندوات نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء.

بداية العام الهجري الجديد 144‪6

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهريوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجةلعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا. 

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