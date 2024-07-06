السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات من أبراج الاتصالات في أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات، جبس المتهمين بسرقة 3 بطاريات ليثيوم من أحد أبراج الاتصالات في مدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، للتأكد من ارتكاب وقائع أخرى من عدمه.

 

القبض على المتهمين في الجيزة

وألقت قوات الأمن القبض على (سائق، عاملَين - مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (٣ بطاريات ليثيوم) من أحد أبراج الاتصالات "بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر" وبحوزتهم (السيارتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي من قيمة بيع البطاريات).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلين سيئا النية "تم ضبطهما" اعترفا ببيع المسروقات وكذا (4 بطاريات ليثيوم آخرين قاموا بالاستيلاء عليها من برج  آخر) لعميل سيء النية (عامل- مقيم بالجيزة) ضُبط وبحوزته متحصلات واقعتي السرقة. 

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