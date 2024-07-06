الجولة 30 من الدوري الممتاز، الأهلي يواجه طلائع الجيش مجددا بعد 7 أيام.. وقمة أولاد العم بين الزمالك والإسماعيلي.. وبيراميدز يستضيف الاتحاد السكندري

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز بلقاء المقاولون العرب ضد مودرن سبورت على استاد المقاولون العرب.

وتشهد الجولة الـ 30 العديد من المباريات المميزة يأتي على رأسها قمة أولاد العم بين الزمالك الإسماعيلي فيما يواجه الأهلي طلائع الجيش مجددا خلال 7 أيام فقط وهي واقعة غريبة لا تحدث في دوريات العالم أجمع.

الأهلي يواجه طلائع الجيش مجددا بعد

ويواجه الأهلي طلائع الجيش مجددا في الدور الثاني من الدوري الممتاز، بعد 7 أيام من خوض مباراة الفريقين في الدور الأول.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية يوم الإثنين الماضي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

ويعود الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز بعد 7 أيام فقط من المباراة الماضية بينهما.

موقعة أولاد العم بين الزمالك والاسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي في مباراة أولاد العم يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في مباراة ستشهد حضور جماهيري مميز من جانب الفريقين.

وعادة ما تشهد مباراة الزمالك والإسماعيلي المتعة والإثارة خاصة في حضور الجماهير.

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري الممتاز

يوم السبت 6 يوليو

المقاولون العرب ضد مودرن سبورت في تمام الساعة 4 عصرًا

سموحة ضد إنبى في تمام الساعة 5.30 مساء

زد إف سى ضد البنك الاهلي في تمام الساعة 7 مساء

يوم الأحد 7 يوليو

بلدية المحلة ضد المصري البورسعيدي الساعة 4 عصرًا

الزمالك ضد الإسماعيلي الساعة 7 مساء

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 7 مساء

الاثنين 8 يوليو

فاركو ضد الداخلية الساعة 4 عصرًا

الاتحاد السكندرى ضد بيراميدز الساعة 5.30 مساء

الأهلي ضد طلائع الجيش ضد الساعة 7 مساء

يواصل الأهلي مطاردة بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما وصل الأحمر إلى النقطة 54 في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 65 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يتقاسم حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وفيستون مايلي لاعب بيراميدز جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الممتاز كالتالي:"

حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدف.

فيستون مايلي - بيراميدز - 12 هدف.

مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدف.

حسام حسن - سموحة - 10 أهداف.

ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

مصطفى زيكو - زد - 9 أهداف.

محمد سالم - المقاولون العرب - 9 أهداف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف.

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

فخر الدين بن يوسف - المصري 8 أهداف.

وسام أبو علي - الأهلي - 7 أهداف.

عبد الرحمن النوبي - زد - 7 أهداف.

أسامة فيصل - البنك الأهلي - 7 أهداف.