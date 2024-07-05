موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وبذلك يكون ناصر منسي جاهزا من الناحية الطبية لمباراة الزمالك القادمة امام الاسماعيلي ويبقى القرار الأخير للمدرب البرتغالي جوميز.

مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.