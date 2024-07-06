الدوري المصري، حكام مباريات اليوم السبت

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت

مباراة سموحة ضد إنبي

مباراة زد ضد البنك الأهلي

إنبي يصل إلى الإسكندرية

وصل فريق إنبي أمس الجمعة إلي مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة وإنبي

ويلتقي فريقا سموحة وإنبي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك فريق إنبي 42 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

مباراة إنبي والمقاولون

وتعادل إنبى مع المقاولون العرب إيجابيا 2-2 في المباراة التي جمعتهما على إستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

واحتفل محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بزفاف نجله أحمد.

وحرص أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي البترولي ولاعبي الفريق علي مشاركة مدير الكرة بزفاف نجله.

وهنأ نادي إنبي مدير الكرة للنادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "نتقدم بخالص التهانى محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لنادى إنبى، بمناسبة زفاف نجله "أحمد محمد إسماعيل" مساء أمس الخميس.. سائلين المولى عز وجل بأن يرزق العروسين الحب والمودة والرخاء".