مدير الكرة بنادي إنبي يحتفل بزفاف نجله (صور)

احتفل محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بزفاف نجله أحمد.

وحرص أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي البترولي ولاعبو الفريق على مشاركة مدير الكرة زفاف نجله.

وهنأ نادي إنبي مدير الكرة للنادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ونشر قائلا:"نتقدم بخالص التهانى لـ محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لنادى إنــبى، بمناسبة زفاف نجله "أحمد محمد إسماعيل" مساء أمس الخميس.. سائلين المولى عز وجل بأن يرزق العروسين الحب والمودة والرخاء".