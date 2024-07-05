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التفاصيل الكاملة لانفجار خط مياه الزقازيق، أول اختبار لمحافظ الشرقية للتعامل مع الطوارئ (صور)

محافظ الشرقية الجديد،فيتو
محافظ الشرقية الجديد،فيتو

 شهد حي الزهور في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في ساعة متأخرة من مساء أمس، حالة من الشلل المروري بسبب انفجار خط المياه الرئيسي، ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وانقطاع المياه عن العديد من المناطق.

إرسال سيارات مياه لتغذية مستشفيات المبرة والجامعة والزقازيق العام

وانتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى موقع الإصلاحات لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق لضمان سير انتظام العمل بالمستشفيات والمرافق العامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم إرسال سيارات مياه لتغذية مستشفيات المبرة والجامعة والزقازيق العام، كما تم التنسيق مع إدارة المرور لتحويل مسار السيارات إلى طريق بديل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وكذلك تشغيل خطي مياه من المحطة المرشحة الرئيسية قطري 400 و350 ملم وتشغيل الأبار الارتوازية بنطاق حي ثان الزقازيق لتغطية احتياجات الأماكن التي شهدت انقطاع المياه بها.

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

 

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو
 

 وتابع المحافظ أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمنطقة القومية وشارع المحافظة بنطاق حي ثان الزقازيق، والذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المنازل وذلك للاطمئنان على سير انتظام أعمال الإصلاح والتأكد من سحب المياه المتراكمة بالشارع حتى لا تتسبب في إيقاف حركة مرور السيارات وعبور المارة.

محافظ الشرقية الجديد يصل المكان،فيتو

الدفع بـ 3 حفار ما بين كبيرومتوسط وسيارات مياه و3 بدال مياه لسحب المياه من الشوارع وعربة طوارئ متنقلة ومجهزة

 واطمأن المحافظ على انتظام سير أعمال الإصلاح، وذلك بعد أن تم التنسيق بين رئاسة مركز الزقازيق وحيي أول وثان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بـ 3 حفار ما بين كبير ومتوسط وسيارات مياه و3 بدال مياه لسحب المياه من الشوارع وعربة طوارئ متنقلة ومجهزة بـ 2 موتور غاطس بمولد، بالإضافة إلى استدعاء جميع المرافق من غاز وتليفونات وكهرباء وشبكات لتحديد أماكن المرافق للحفاظ عليها أثناء إجراء أعمال الإصلاح.

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو1
 

 

إعاقة حركة المرور، فيتو

وكلف المحافظ رئيس حي أول بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة رد الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتمهيد الشارع أمام حركة السيارات والمواطنين.

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو2
 

قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات

 ورافق المحافظ اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عصام هلال نائب مدير الأمن والمهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور وممثلي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات.
 

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو3
 

 

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