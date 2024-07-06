لطلبة الثانوية العامة والدبلومات، النقل تكشف تفاصيل الدراسة بالمعهد العالي بوردان (فيديو)

كشفت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة الدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

طبيعة الدراسة داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

يتبع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في التعامل مع طلابه خلال مدة الدراسة على نظام الإقامة والإعاشة الداخلية وذلك باعتباره النظام الأمثل الذي يخدم رؤية المعهد العالي لتكنولوجيا النقل والتي تعمل على تخريج كوادر من المتخصصين في مجالات النقل المختلفة وبالأخص السكك الحديدية مؤهلين ومدربين على أعلى المعايير العالمية بما يلبى متطلبات سوق العمل.

مدة الدراسة داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان 4 سنوات كاملة، يحصل خريج المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان على درجة البكالوريوس في تخصصات النقل المختلفة المتعلقة بشق السكة الحديد (بنظام ۲ +۲) طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (262) بتاريخ 17 / 8 / 2023.

ويكفل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان ميزة لطلابه حيث يُمكن للطالب الحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد إتمام أول عامين من الدراسة، بالإضافة إلى استكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.