السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلبة الثانوية العامة والدبلومات، النقل تكشف تفاصيل الدراسة بالمعهد العالي بوردان (فيديو)

المعهد العالي لتكنولوجيا
المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، فيتو

كشفت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة الدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

 طبيعة الدراسة داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

 يتبع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في التعامل مع طلابه خلال مدة الدراسة على نظام الإقامة والإعاشة الداخلية وذلك باعتباره النظام الأمثل الذي يخدم رؤية المعهد العالي لتكنولوجيا النقل والتي تعمل على تخريج كوادر من المتخصصين في مجالات النقل المختلفة وبالأخص السكك الحديدية مؤهلين ومدربين على أعلى المعايير العالمية بما يلبى متطلبات سوق العمل.

مدة الدراسة داخل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

 تبلغ مدة الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان 4 سنوات كاملة، يحصل خريج المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان على درجة البكالوريوس في تخصصات النقل المختلفة المتعلقة بشق السكة الحديد (بنظام ۲ +۲) طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (262) بتاريخ 17 / 8 / 2023.

ويكفل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان ميزة لطلابه حيث يُمكن للطالب الحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد إتمام أول عامين من الدراسة، بالإضافة إلى استكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

txt

بعد تجديد الثقة في كامل الوزير، رؤية مستقبلية لخطة النقل لتطوير كافة القطاعات.. وتوطين الصناعة وتكوين شراكات عالمية "أبرز المستهدفات"

txt

أحدهم شغل منصب مساعد رئيس أركان حرب، السيرة الذاتية لنواب كامل الوزير في النقل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة النقل المعهد العالى لتكنولوجيا النقل مجالات النقل السكك الحديدية معهد وردان وزير النقل كامل الوزير مشروعات النقل

مواد متعلقة

2 تريليون جنيه زيادة في قيمة السيولة المحلية لدى البنوك حتى أبريل 2024

النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

بعد تجديد الثقة في كامل الوزير، رؤية مستقبلية لخطة النقل لتطوير كافة القطاعات.. وتوطين الصناعة وتكوين شراكات عالمية "أبرز المستهدفات"

أحدهم شغل منصب مساعد رئيس أركان حرب، السيرة الذاتية لنواب كامل الوزير في النقل

الأكثر قراءة

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

كوبا أمريكا 2024، الاحتكام لضربات الترجيح بين كندا وفنزويلا بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/ 1

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

بعد تخصيص 1100 مليار جنيه لقطاع الجر الكهربي والمترو.. تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع.. وإنشاء مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية