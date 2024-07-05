أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

وزير التعليم الجديد، علق الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ما أثير من جدل حول شهادته العلمية.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد في تصريحات لـ إكسترا نيوز: بقالي أكتر من 25 سنة شغال في التعليم، وأنا أكتر واحد حاسس بحالة الضغط التي يعيشها طلاب الثانوية العامة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إنهاء ضغط الثانوية العامة من خلال استراتيجيات عصرية.

وتابع عبد اللطيف: إن هذه الاستراتيجيات لن يتم تطبيقها إلا بحوار مجتمعي يحضره جميع أطراف العملية التعليمية، متابعا: "أقول لأولادنا في الثانوية العامة مش مهم النتيجة المهم الاجتهاد ذاكروا واعملوا اللي عليكو والنتيجة بتاعت ربنا وربنا مش هايضيع تعبكم".

شهادة وزير التعليم الجديد



وأضاف الوزير: اتابع امتحانات الثانوية العامة 2024 مع كل الكنترولات ومع المسؤولين في غرفة العمليات المركزية لحظة بلحظة وسنعمل على حل أي مشكلة فورا، وأشكر الدكتور رضا حجازي على المجهود المبذول، وأشكر كل المدرسين في مصر على اجتهادهم وتعبهم وأنا منحاز جدا لأولياء الأمور بصفتهم عنصرا أساسيا في العملية التعليمية.

واستزاد: بقالي 25 سنة شغال في التعليم وعارف كويس مشاكل الطلاب وأولياء الأمور، وعلى مدار 25 سنة كنت بنزل كل يوم من 6 الصبح لـ 8 باليل وقضيت حياتي كلها في التعليم، وفاهم كويس كل حاجة ودي الخبرة اللي هبني عليها شغلي كوزير.



وأضاف: أنا من 12 سنة كان عندي اهتمام قوي بالتعليم الأونلاين، والتعليم المدمج وتابعت التغيير اللي حصل في التعليم في العالم وسافرت أمريكا وحصلت على دورات تدريبية في جامعات مهمة مثل هارفرد، ومن ضمن تجربتي وجدت جامعة أون لاين فحرصت على التسجيل فيها، لتعلم أصول التعليم الأون لاين ولم يكن هدفي الحصول على شهادات، وكنت مهتم أفهم وأتعلم أكتر عن التعليم الأون لاين فقط.

من هو وزير التربية والتعليم الجديد؟

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