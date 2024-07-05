فارق السن بينه وبين أنغام وصداقته لـ شيرين، الأزمات تحاصر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

تصدر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الترند بعدما كشف حقيقة خطوبته من الفنانة شيرين عبد الوهاب، نافيا ارتباطه بها، مشددا أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالفنانة فقط.

وقال أحمد إبراهيم: أنا بقول لـ شيرين كل سنة وهي طيبة علشان مشوفتهاش من سنة تقريبا وهي صديقة وأخت غالية.

وأضاف أحمد إبراهيم:"المفروض الكلام دا يتقال في شهر أبريل عشان تبقى كذبة أبريل، أنا زيي زي الناس فوجئت بالكلام دا، مضيفا:" ومعرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي ولما شوفته فضلت أضحك عليه.

زواج أنغام من أحمد إبراهيم

ويذكر أن أحمد إبراهيم تزوج المطربة أنغام في عام 2019، وانفصل الثنائي في عام 2020، بسبب الأزمات والمشاكل التي كانت تلاحقهم من وقت إعلان الزواج وحتى الانفصال.

حيث استيقظ جمهور أنغام عام على خبر زواجها من الموزع الموسيقي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وتعرض الثنائي لانتقادات لاذعة لعدة أسباب ومنها فارق السن والذي يزيد على 10 سنوات.

كما تسبب زواج أحمد إبراهيم وأنغام إلى انقطاع الود بينها وبين أصالة، وذلك لأن زوجة “أحمد ” الأولي هي ياسمين عيسى نجلة شقيقة المخرج طارق العريان، والذي انفصل عن أصالة في وقت سابق.

أحمد إبراهيم يرد على انتقادات زواجه من أنغام

ورد الموزع أحمد إبراهيم وقت زواجه من أنغام عن الانتقادات التي طالته بسبب فارق السن بينهما وقال وقتها:" اللي قدامك وبتقول عليه قد ابنها، ده عنده ٣٦ سنة ومخلف ولدين واحد فيهم ٨ سنين ومتجوز٢ وفاتح بيتين واتمرمط واشتغل ألف شغلانة وهو صغير وبيساعد في فتح بيوت كتير بفضل ربنا من صغره

وأضاف أحمد إبراهيم خلال حديثه:" فرق السن يا جاهل اللي بيني وبين مراتي ١١ سنة يعني أقل ٤ سنين من الفرق اللي بين السيدة خديجة والنبي، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرة ويعتبر أعلى سعر موزع موسيقي حاليا مع عدد من أبناء جيله في الوطن العربي

والأزمات بعد زواج أحمد إبراهيم وأنغام لم تقف عند ذلك بل وصل الأمر لقيام “عمر” نجل الفنانة بسب “أحمد” على الملأ من خلال الإنستجرام.

وفي عام 2020 أعلن الموزع أحمد إبراهيم انفصاله عن أنغام وقال وقتها:" أتمني ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد للأسف.

و قرر أحمد إبراهيم العودة لزوجته وأم أولاده ياسمين عيسي مرة أخرى بعد انفصاله ـ موضحا أنه طلقها في أبريل من عام 2019 احتراما لرغبتها وردها إلي عصمته في مايو 2019.