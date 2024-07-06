أنواع فقر الدم المختلفة، وطرق علاج كل منها

يحدث فقر الدم عندما يكون هناك انخفاض في خلايا الدم الحمراء المنتشرة، وعندما يحدث هذا، لا يستطيع الدم توفير كمية كافية من الأكسجين للجسم، وقد يشعر الشخص المصاب بفقر الدم بالتعب أو الضعف، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض فقر الدم

أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا هو التعب، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

بشرة شاحبة

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

ضيق في التنفس

ألم صدر

صداع

الدوار

فقر الدم، فيتو

ومع ذلك، تختلف الأعراض من شخص لآخر، وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بفقر الدم الخفيف من أعراض قليلة أو معدومة.

أنواع فقر الدم

هناك أشكال عديدة لفقر الدم، ولكل نوع أعراض واضحة، وبعض الأنواع الشائعة من فقر الدم تشمل:

فقر الدم بسبب نقص الحديد

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12

فقر دم لا تنسّجي

فقر الدم الانحلالي

فقر الدم بسبب نقص الحديد

الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم، هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث ينتج الجسم عددًا قليلًا جدًا من كرات الدم الحمراء بسبب نقص الحديد في الجسم، وقد يتطور نتيجة لما يلي:

نظام غذائي منخفض في الحديد

الحيض الثقيل

التبرع بالدم بشكل متكرر

التدريب على التحمل

بعض حالات الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون

الأدوية التي تهيج بطانة الأمعاء، مثل الإيبوبروفين

يمكن أن يسبب أعراض بما في ذلك:

تعب

الدوار

الأطراف الباردة

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12

فيتامين ب12 ضروري لإنتاج كرات الدم الحمراء، وإذا كان الشخص لا يستهلك أو يمتص ما يكفي من فيتامين B12، فقد يكون عدد كرات الدم الحمراء لديه منخفضًا.

تشمل بعض الأعراض:

صعوبة المشي

الارتباك والنسيان

مشاكل في الرؤية

إسهال

التهاب اللسان، وهو لسان أحمر ناعم

فقر دم لا تنسّجي

تحدث حالة الدم النادرة هذه عندما لا يتمكن نخاع العظم من إنتاج ما يكفي من كرات الدم الحمراء الجديدة، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لأحد أمراض المناعة الذاتية التي تدمر الخلايا الجذعية، ويحدث هذا على الرغم من وجود مستويات الحديد الطبيعية.

يمكن أن يسبب أعراض مثل:

تعب

الالتهابات المتكررة

طفح جلدي

كدمات بسهولة

فقر الدم الانحلالي

يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما يتم تدمير كرات الدم الحمراء بشكل أسرع من قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة، ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الحالات ذلك، مثل أمراض المناعة الذاتية، والالتهابات، ومشاكل نخاع العظام، والحالات الموروثة مثل مرض الخلايا المنجلية والثلاسيميا.

ويمكن أن يسبب فقر الدم الانحلالي أعراضًا تشمل:

دوخة

ضعف

اليرقان

البول الداكن

حمى

وجع بطن

علاج فقر الدم

هناك مجموعة من العلاجات لفقر الدم، ويهدف كل منها إلى زيادة عدد كرات الدم الحمراء لدى الشخص، مما يزيد من كمية الأكسجين في الدم.

فقر الدم، فيتو

ويعتمد العلاج المطلوب على نوع فقر الدم الذي يعاني منه الشخص، وتشمل علاجات الأشكال الشائعة من فقر الدم ما يلي:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد: يمكن أن تساعد مكملات الحديد والتغييرات الغذائية، وسيقوم الطبيب بتحديد ومعالجة سبب أي نزيف مفرط في حالة وجوده.

فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات: يمكن أن تشمل العلاجات المكملات الغذائية وحقن فيتامين ب12.

الثلاسيميا: تشمل العلاجات مكملات حمض الفوليك، واستخلاب الحديد، وبالنسبة لبعض الأشخاص، نقل الدم وزرع نخاع العظم.

فقر الدم الناجم عن مرض مزمن: سيركز الطبيب على إدارة الحالة الأساسية.

فقر الدم اللاتنسجي: يتضمن علاج فقر الدم اللاتنسجي عمليات نقل الدم أو زرع نخاع العظم.

فقر الدم المنجلي: يعالج الأطباء هذا العلاج بالأكسجين، وأدوية تخفيف الألم، والسوائل عن طريق الوريد، وقد يصفون أيضًا المضادات الحيوية، ومكملات حمض الفوليك، وعمليات نقل الدم، ودواء السرطان المسمى هيدروكسي يوريا.

فقر الدم الانحلالي: قد تشمل خطة العلاج الأدوية المثبطة للمناعة، وعلاجات الالتهابات، وفصادة البلازما، التي تعمل على تصفية الدم.

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