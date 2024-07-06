العلامات التحذيرية للجفاف عند الأطفال وطرق علاجه

الجفاف عند الأطفال، يفقد جميع الأطفال والبالغين الماء باستمرار طوال اليوم، ويتبخر الماء من الجلد ويخرج من الجسم عند التنفس والبكاء والتعرق واستخدام المرحاض.

في معظم الأحيان، يحصل الطفل على كمية كافية من الماء من الأكل والشرب لتعويض السوائل التي يفقدها، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يفقد الأطفال كمية أكبر من الماء أكثر من المعتاد، على سبيل المثال قد تؤدي الحمى أو أنفلونزا المعدة أو الخروج في الطقس الحار أو ممارسة التمارين الرياضية أكثر من اللازم إلى فقدان الكثير من السوائل، هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

عندما الجفاف لا يكون لدى الجسم ما يكفي من السوائل والماء ليعمل بشكل صحيح، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى تلف الدماغ أو حتى الموت، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

كيف يكون الطفل معرضًا للإصابة بالجفاف؟

يحدث الجفاف عندما تخرج كمية من السوائل من الجسم أكثر من دخوله إليه، الأطفال أكثر عرضة للجفاف من المراهقين الأكبر سنًا والبالغين لأن أجسامهم أصغر، لديهم احتياطيات أصغر من الماء.

يصاب بعض الأطفال الصغار بالجفاف لأنهم لا يشربون كمية كافية من الماء، ويمكن لبعض العوامل أيضًا أن تضع الطفل في خطر أكبر للإصابة بالجفاف، وتشمل هذه:

حمى

القيء

إسهال

التعرق الزائد

سوء تناول السوائل أثناء المرض

الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو اضطراب الأمعاء

التعرض للطقس الحار والرطب

قد يكون سبب الإسهال عدوى (فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية)، أو حساسية أو حساسية طعام، أو حالة طبية مثل مرض التهاب الأمعاء، أو رد فعل على دواء، وإذا كان الطفل يتقيأ، أو يكون برازه مائيًا، أو غير قادر أو غير راغب في الشرب بسبب المرض، راقبيه بحثًا عن علامات الجفاف.

العلامات التحذيرية للجفاف عند الأطفال

يمكن أن يحدث الجفاف ببطء شديد مع مرور الوقت، أو يمكن أن يحدث فجأة، ويجب مراقبة الأطفال الصغار المصابين بمرض، وخاصة أنفلونزا المعدة، عن كثب بحثًا عن علامات الجفاف، العلامات التحذيرية ليست واضحة دائمًا.

لا تنتظري حتى يشعر طفلك بالعطش الشديد، إذا كانوا عطشى حقًا، فقد يكونون مصابين بالجفاف بالفعل بدلًا من ذلك، ابحث عن هذه العلامات التحذيرية:

شفاه جافة ومتشققة

البول ذو اللون الداكن

البول قليل أو معدوم لمدة ثماني ساعات

الجلد البارد أو الجاف

عيون غائرة أو بقعة ناعمة غائرة على الرأس (للأطفال الرضع)

النعاس المفرط

مستويات طاقة منخفضة

لا دموع عند البكاء

الانفعال الشديد

التنفس السريع أو معدل ضربات القلب

في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يصاب طفلك بالهذيان أو فقدان الوعي.

علاج الجفاف عند الأطفال الصغار

الطريقة الوحيدة لعلاج الجفاف بشكل فعال هي تعويض السوائل المفقودة، ويمكن إدارة الجفاف الخفيف في المنزل، فإذا كان طفلك يعاني من الإسهال، أو القيء، أو الحمى، أو تظهر عليه علامات الجفاف، فاتبعي الخطوات التالية.

أعط طفلك محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، تحتوي هذه المحاليل على الماء والأملاح بنسب دقيقة وسهلة الهضم، الماء العادي لن يكون كافيا عادة، إذا لم يكن لديك محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، يمكنك تجربة الحليب أو العصير المخفف حتى تتمكن من الحصول على بعض منه.

استمري في إعطاء السوائل لطفلك ببطء حتى يصبح البول صافيًا، إذا كان طفلك يتقيأ، أعطيه كمية صغيرة فقط في كل مرة حتى يتمكن من الاحتفاظ بها، قد يكونون قادرين على تحمل ملعقة واحدة فقط في كل مرة، ولكن أي شيء أفضل من لا شيء، زيادة وتيرة وكمية تدريجيا.

إذا كنت لا تزالين ترضعين طفلك طبيعيًا، فاستمري في القيام بذلك، ويمكنك أيضًا إعطاء الطفل محلول معالجة الجفاف في الزجاجة.