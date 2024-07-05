الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب نتنياهو: مواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل.

اتفاق على مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل 

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أنه لا تزال هناك فجوات بين أطراف التفاوض.

وذكر موقع إسرائيل اليوم، في تقرير له اليوم الجمعة، أن فريق التفاوض الإسرائيلي غادر قطر  في طريقه إلى تل أبيب بعد انتهاء جولة التفاوض في الدوحة بشأن  صفقة تبادل الأسرى.

 فريق التفاوض الإسرائيلي في طريقه إلى تل أبيب

وفي السياق ذاته، أفاد موقع والا العبري، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حماس التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.

txt

نتنياهو يمنع وزير الدفاع من عقد لقاء مع رئيسي الموساد والمخابرات

txt

يديعوت أحرونوت: بن غفير هدد نتنياهو بإسقاط الحكومة بسبب صفقة التبادل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نتنياهو غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي قطر إسرائيل

مواد متعلقة

نتنياهو يمنع وزير الدفاع من عقد لقاء مع رئيسي الموساد والمخابرات

يديعوت أحرونوت: بن غفير هدد نتنياهو بإسقاط الحكومة بسبب صفقة التبادل

عقب الحديث عن أزمة بين أمريكا وتل أبيب بسبب إمدادات السلاح.. نتنياهو يلتقى بايدن في واشنطن.. وهذا موعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال بالكونجرس

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

ما هو جزاء الإيمان والعمل الصالح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية