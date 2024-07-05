مكتب نتنياهو: مواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل.

اتفاق على مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أنه لا تزال هناك فجوات بين أطراف التفاوض.

وذكر موقع إسرائيل اليوم، في تقرير له اليوم الجمعة، أن فريق التفاوض الإسرائيلي غادر قطر في طريقه إلى تل أبيب بعد انتهاء جولة التفاوض في الدوحة بشأن صفقة تبادل الأسرى.

فريق التفاوض الإسرائيلي في طريقه إلى تل أبيب

وفي السياق ذاته، أفاد موقع والا العبري، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حماس التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.

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