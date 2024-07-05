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رياضة

بعد اقترابه من الأهلي، يوسف أيمن حافظ يظهر مع لاعبي الأحمر

امام عاشور،فيتو
امام عاشور،فيتو

الأهلي، نشر إمام عاشور لاعب النادي الاهلي، صورة مع يوسف أيمن حافظ الذي اقترب من الانضمام من النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر في الصورة محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر.

وترددت أنباء عن صعوبة قيد يوسف أيمن حافظ مدافع الدحيل القطري، والذي اقترب من إعلان التعاقد مع النادي الاهلي، بالميركاتو الصيفي المقبل.

ونفت مصادر داخل النادي الاهلي ما تردد عبر عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صعوبة قيد يوسف أيمن حافظ في قائمة المارد الأحمر كلاعب محلي مصري، لكونه يحمل الجنسية القطرية.

وتابع المصدر: إن مسؤولي الاهلي تواصلوا مع اتحاد الكرة قبل حسم التعاقد مع اللاعب، وأكد مسؤولو الجبلاية أنه طالما اللاعب بحمل الجنسية المصرية فسيتم قيده كلاعب محلي وليس أجنبيا.

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