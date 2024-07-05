بالطبول والأعلام، جماهير إسبانيا تؤازر منتخبها أمام ألمانيا قبل ربع نهائي يورو 2024 (صور)

ألمانيا ضد إسبانيا، حرصت جماهير إسبانيا على مؤازرة منتخبها أمام ألمانيا بالطبول والإعلام في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، في ربع نهائي يورو 2024.

وأعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ألمانيا.

تشكيل منتخب إسبانيا لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفاخال - روبن لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا.

الوسط: بيدري - رودري فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.

حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.