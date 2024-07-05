الزمالك يعلن شفاء سيف الجزيري قبل مباراة الإسماعيلي

شارك سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له بقرار من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.