الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تحذر المواطنين من هذه الظاهرة داخل المحطات

استخدام مقاعد المحطات
استخدام مقاعد المحطات في النوم، فيتو
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حذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية المواطنين من استخدام المقاعد لمخصصة لانتظار القطار في النوم وأكدت أن مثل هذه السلوكيات ليس حضارية وخاطئة.

 حملة سلوكنا - مسئوليتنا

وأطلقت وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية حملة سلوكنا - مسئوليتنا، وذلك للقضاء على بعض السلبيات التي يقوم بها المواطنون أثناء استخدامهم لمرفق القطارات من أجل الحفاظ على أرواحهم، وعدم تعرضهم للخطر وأيضا عدم الإضرار بمواعيد القطارات والتأثير على خطوط السير الخاصة بها.

 قائمة المحظورات في القطارات

وفقا لائحة السكك الحديدية يحظر نقل كافة أنواع البضائع القابلة للاشتعال والخطرة سواء الصلبة أو السائلة فى قطارات الركاب، وكذلك البضائع والمواد الغذائية القابلة للتلف خلال الرحلة أو التى تنبعث منها رائحة كريهة مثل الأسماك بأنواعها والفسيخ وأيضا الجلود الطازجة، حيث نصت المادة السادسة من اللائحة على عدم جواز نقلها بقطارات الركاب.

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