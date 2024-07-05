رغم أزمات التحكيم، بيريرا يفاجئ اتحاد الكرة بهذا القرار

طار البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلى بلاده لقضاء أجازة بعد موافقة الجبلاية رغم الأزمات العديدة التي يمر بها التحكيم خلال الفترة الماضية.

البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

وأخبر بيريرا اتحاد الكرة بأنه يحتاج السفر إلى بلاده لظروف خاصة وهو ما وافق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء سفر بيريرا إلى بلاده ليثير العديد من الأسئلة خاصة أنه يتبقى شهر واحد فقط في عقده مع اتحاد الكرة بالإضافة إلى شكوى الأندية المستمرة من الحكام وهو ما يتطلب تواجده بصفة مستمرة خاصة مع تعاقب مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية.

وجاء سفر بيريرا إلى البرتغال في ظل وجود أيضا أزمة تعيين الحكم محمد الحنفي حكم سفارة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وقبلها مباراة المقاولون وبيراميدز، لأنه مخالف للائحة كون الحكم رسب في اختبار كوبر 3 مرات في الموسم الحالي، وفقد شرطا أساسيا للتحكيم طبقا للائحة.

وكان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز ثم مباراة سيراميكا كليوباترا والاسماعيلي وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.