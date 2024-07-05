اتحاد الكرة يرد على خروج لاعب بيراميدز من معسكر المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأولمبي، أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية أنه تم الاتفاق على خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لخوض مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، ثم اللحاق بالمنتخب الاولمبي في فرنسا.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتفق مع الأندية والمنتخب الأولمبي على خروج أي لاعب من المعسكر لخوض مباراة مع فريقه ثم العودة مرة أخرى للمعسكر أو اللحاق بالبعثة في فرنسا ولا علم لاتحاد الكرة بهذا الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي سيمثل هدم لاستعدادات الفراعنة للأولمبياد.

وواصل المصدر حديثه أن حالة خروج إبراهيم عادل من المعسكر سيحق أيضا للأهلي خروج أحمد نبيل كوكا للمشاركة مع الفريق في الدوري.

وأضاف المصدر أن المنتخب الاولمبي بقيادة ميكالي يستعد للسفر يوم 10 يوليو الجاري على أن يخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 قبل المشاركة في أولمبياد باريس.

وأتم المصدر حديثه أن اتحاد الكرة لا يعلم عن أي اتفاق تم بين الأندية والمنتخب الأولمبي وبريئ من خروج أي لاعب من معسكر المنتخب.

وحدد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي موعد سفر المنتخب إلى باريس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

موعد سفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس

وحدد ميكالي 10 يوليو الجاري موعدا لسفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس رافضا اقتراح سفر المنتخب يوم 13 على طائرة خاصة لارتباطه بخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 وديتين أمام العراق وأوكرانيا.

قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبى لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.