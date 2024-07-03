بوتين يبحث مع أردوغان مستجدات الأوضاع في غزة أوكرانيا وسوريا
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا على هامش قمة قادة منظمة شنجهاي للتعاون.
وناقش بوتين وأردوغان، بحسب بيان الكرملين، حرب أوكرانيا وغزة وسبل إنهاء الصراع السوري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
أردوغان يعرض على بوتين التوسط لإنهاء حرب أوكرانيا
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم إن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة يمكنها التمهيد لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبأن السلام العادل الذي يناسب الجانبين ممكن.
مقتل شخص وإصابة 7 أخرين في شمال سوريا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين الماضي، أن الاشتباكات في شمال سوريا بين القوات التركية والمتظاهرين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.
السلطات التركية تطالب رعاياها بمغادرة شمال سوريا
وطالبت السلطات التركية اليوم، المواطنين الأتراك في شمال سوريا بمغادرة المنطقة علي وجه السرعة، بسبب المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على الاعتداء على السوريين في قيصرية بتركيا، وفقا لقناة زمان التركية.
وشهدت المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في سوريا احتجاجات واسعة، بعد الاعتداء على السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية.
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