الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يبحث مع أردوغان مستجدات الأوضاع في غزة أوكرانيا وسوريا

بوتين وأردوغان، فيتو
بوتين وأردوغان، فيتو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا على هامش قمة قادة منظمة شنجهاي للتعاون.

وناقش بوتين وأردوغان، بحسب بيان الكرملين، حرب أوكرانيا وغزة وسبل إنهاء الصراع السوري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

حرب قطاع غزة، فيتو

 

أردوغان يعرض على بوتين التوسط  لإنهاء حرب أوكرانيا

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم إن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة يمكنها التمهيد لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبأن السلام العادل الذي يناسب الجانبين ممكن.

مقتل شخص وإصابة 7 أخرين في شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين الماضي، أن الاشتباكات في شمال سوريا بين القوات التركية والمتظاهرين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. 

السلطات التركية تطالب رعاياها بمغادرة شمال سوريا

وطالبت السلطات التركية اليوم، المواطنين الأتراك في شمال سوريا بمغادرة المنطقة علي وجه السرعة، بسبب المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على الاعتداء على السوريين في قيصرية بتركيا، وفقا لقناة زمان التركية. 

وشهدت المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في سوريا احتجاجات واسعة، بعد الاعتداء على السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية.

المفوضية الأوروبية تحظر الدفاع عن الاستثمارات في روسيا وبيلاروس

روسيا تكشف تفاصيلا عن إنشاء محطتها الفضائية المدارية الجديدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجب طيب أردوغان أردوغان أستانا شنجهاي قمة قادة منظمة شنجهاي شمال سوريا الكرملين أوكرانيا سوريا الرئاسة التركية أنقرة

مواد متعلقة

المفوضية الأوروبية تحظر الدفاع عن الاستثمارات في روسيا وبيلاروس

أحداث قيصري، أعنف موجة غضب ضد اللاجئين السوريين في تركيا منذ بدء اللجوء.. وأردوغان يحذر من خطاب الكراهية المسموم وإحياء تركيا القديمة

تعرف على خطة بوتين لتحقيق النصر في أوكرانيا

بعد نشر واشنطن صواريخ نووية بأوروبا، بوتين يدعو للرد على التصرفات الأمريكية

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية