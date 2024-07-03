الرئيس الصيني: ندعم رئاسة روسيا للبريكس ومستعدون لتسوية أزمة أوكرانيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، أن الصين ترحب بمشاركة أوزبكستان في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد باعتبارها ضيف الشرف.

الصين ترحب بمشاركة اوزبكستان في معرض الصين



جاء ذلك خلال محادثاته مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، قبل الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا.

فيما ققال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، إن أوزبكستان تلتزم بقوة بمبدأ صين واحدة وتقاتل بحزم "قوى الشر الثلاث"، وهي الإرهاب والتطرف والانفصالية.

وتابع ميرضيايف خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قبل الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا، إن أوزبكستان مستعدة للعمل مع الصين لكي تصبح كل منهما صديقة وشريكة موثوقة للأخرى.

جهود التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا



من جهة أخرى، قال الرئيس الصيني، أن بلاده مستعدة لمواصلة بذل جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا والقضايا الإقليمية الساخنة الأخرى.

وشدد على دعم الصين لروسيا في أداء مهامها كرئيسة للبريكس وتوحيد الجنوب العالمي ومنع حرب باردة جديدة ومعارضة العقوبات الأحادية غير القانونية والهيمنة.