أول تحرك من الخارجية التركية على أحداث العنف ضد السوريين بولاية قيصري

أحداث سوريا وتركيا، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا حول الأحداث الأخيرة في ولاية قيصري، وحثت على عدم السماح لأي محاولات خارجية باستغلال الوضع للتحريض والكراهية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "من غير المناسب استغلال الأحداث المؤسفة في قيصري لاستفزازات خارج حدود تركيا".

Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.



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وأكدت أنه "ليس من الصواب، استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري، وأطلقت إجراءات عدلية بحق المتورطين فيها، كأداة للاستفزاز خارج حدودنا".

وأضاف البيان أن "الحكومة التركية تسعى بنشاط إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بالحادث، وحثت على عدم السماح لأي محاولات خارجية باستغلال الوضع للتحريض والكراهية".

رفاهية الشعب السوري فوق أي استفزاز

وأشارت الخارجية التركية إلى أن "جهود البلاد وموقفها المبدئي من أجل رفاهية الشعب السوري فوق أي استفزاز".

هذا وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهجمات التي نفذها أتراك على منازل وممتلكات تعود لسوريين، في مدينة قيصري، مشددًا على أن هذا أمر غير مقبول.

تحرش شاب سوري بقاصر

وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر، فيما أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي أن الشرطة اعتقلت 67 شخصًا على خلفية الهجمات.

وأكدت تركيا أن المحاولات الاستفزازية لزعزعة استقرارها "لن تصل إلى هدفها"، معلنة في الوقت نفسه عن تحقيقات مستمرة بحق منشورات تحرض على الكراهية وضد اللاجئين.