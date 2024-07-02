أحداث قيصري، أعنف موجة غضب ضد اللاجئين السوريين في تركيا منذ بدء اللجوء.. وأردوغان يحذر من خطاب الكراهية المسموم وإحياء تركيا القديمة

أحداث قيصري، شهدت ولاية قيصري التركية أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث شارك مئات السكان في مظاهرات أحرقوا فيها عشرات سيارات ومحال السوريين، وذلك على خلفية اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة سورية في منطقة مليك غازي.

وتعتبر هذه الأحداث الأعنف التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا منذ بدء موجة اللجوء.

اعتقال 474 شخصا في تركيا بسبب أحداث قيصري

وأعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 474 شخصا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا، وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة اكس إنه تم توقيف 474 شخصا بعد الأعمال الاستفزازية التي نفذت ضد سوريين في تركيا.

وأكد الوزير التركي أن الذين يدبرون هذه المؤامرات ضد الدولة والشعب سوف يواجهون العواقب التي يستحقونها.

كما وجه نداء للمواطنين قائلا : أيها المواطنون الأعزاء؛ دعونا لا نستجيب للاستفزازات.. لنتصرف بتعقل. لا نرتكب جرائم بإلحاق الضرر بالأشخاص والبيئة والممتلكات بطرق غير قانونية. دولتنا قوية. وسيواجه من يدبر هذه المؤامرات ضد دولتنا وشعبنا العواقب التي يستحقونها.

مجموعة من الأتراك تقوم بتكسير وإحراق محلات وممتلكات السوريين في ولاية قيصري، وأنباء عن لجوء بعض العائلات السورية إلى المساجد هربًا من العنف.



لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/5Xy5nPSll7 — مُضَر | Modar (@ivarmm) June 30, 2024

استهداف متاجر وممتلكات السوريين في قيصري

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري، بوسط تركيا، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بفتاة قاصر.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، عمليات حرق محال تجارية وهجمات استهدفت سيارات سوريين في ولاية قيصري، ورمي البيوت بالحجارة وتكسير زجاج النوافذ.

وأظهرت صور أخرى شبانًا يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها، بجنوب قيصري المعروفة باستضافة كثير من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

اندلاع أعمال شغب وسلسلة اعتداءات وتدمير وإحراق جماعي في قيصري

وعاش السوريون في ولاية قيصري وسط تركيا، مساء أمس الأحد، ليلة صعبة للغاية، بعد اندلاع أعمال شغب وسلسلة اعتداءات وتدمير وإحراق جماعي استهدفت ممتلكات سوريين.

ومع تداول الفيديو على منصات التواصل وانتشار الأخبار المغلوطة والمحرضة ضد اللاجئين، هاجم العشرات من الشبان الأتراك ممتلكات السوريين.

ونشرت حاكمة ولاية قيصري بيانا قالت فيه إنه "في 30 يونيو الجاري، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، تحرش شخص سوري بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن، ووُضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأكدت الولاية أنها تتابع الموضوع بعناية فائقة، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي أعمال غير مصرح بها من قبل السلطات الرسمية.

https://x.com/EssraTurke/status/1807525094916227079?t=ePBAsQ7cOczykqfYq31w6g&s=19

ورغم تأكيد البيان أن "المتهم والطفلة هما أقرباء من أصحاب الجنسية السورية، وبدء تداول معلومات حول معاناة المتهم من اضطرابات عقلية"، لم يعط منفذو الهجوم أهمية لهذه التفاصيل. واستمروا في أعمال الشغب والتخريب.

وفي ظل تفاقم الوضع، اضطر مدير شرطة قيصري، أتانور أيدين، إلى مطالبة المواطنين بالعودة إلى منازلهم، متوعدا بترحيل المتهم وأسرته من تركيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

إصابة 14 ضابط شرطة ورجل إطفاء في أحداث قيصري

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أحداث الشغب في ولاية قيصري أسفرت عن إصابة 14 ضابط شرطة ورجل إطفاء.

وقالت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، إن فرق مديرية الولاية اتخذت الإجراءات اللازمة فور إبلاغ وحدات الشرطة بالحادثة.

وأضافت أنه "تم وضع الطفلة الضحية وإخوتها ووالدتها تحت حماية الدولة بعد الإجراءات في مركز الشرطة، وقد بدأت فرق الخبراء لدينا عملية دعم نفسي واجتماعي للطفلة وعائلتها".

من جهته، أدان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر منصة إكس، الاعتداءات التي وقعت على ممتلكات السوريين في حي دانشمنت غازي في منطقة مليك غازي بمدينة قيصري. وأوضح أنه تم، مساء أمس، القبض على شخص سوري يدعى (إ.أ) من قبل مواطنين بعد اتهامه بالتحرش بطفلة سورية من أقاربه، وتم تسليمه إلى قوات الأمن. وأنه تم فتح تحقيق فوري في الحادثة.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذا الإجراء، تجمّع عدد من المواطنين في المنطقة وارتكبوا "أعمالا غير قانونية لا تتماشى مع القيم الإنسانية، حيث دمروا ممتلكات تعود لسوريين، بما في ذلك منازل ومحلات وسيارات".

أردوغان يندد بالخطاب السام للمعارضة التركية

فبما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتداءات الجماعية على ممتلكات لاجئين سوريين في مدينة قيصري الليلة الفائتة.

وقال أردوغان في اجتماع التشاور والتقييم لإدارات حزب العدالة والتنمية المحلي إن الوضع الذي نشأ في قيصري أمس جاء بسبب "الخطاب السام للمعارضة".

وأضاف: "لا يمكن قبول التخريب. اللجوء إلى خطاب الكراهية من أجل مكاسب سياسية هو ضعف. التمييز والتهميش وإثارة العداوة لن يكون لها مكان في سياسة حزب العدالة والتنمية. نحن نسعى لخدمة تركيا سواء كنا في السلطة أو في المعارضة".

وتابع: "لا يمكن تحقيق أي شيء من خلال تأجيج العداء للأجانب والكراهية تجاه اللاجئين. إشعال الشوارع بالتخريب أمر غير مقبول.. نرى أن العناصر الراديكالية داخل المعارضة تحاول إعادة تفعيل ممارسات تذكرنا بفترة 28 فبراير. يجب عدم السماح بذلك".

وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع "من الفاعلين العقلاء داخل المعارضة بذل الجهد لمنع إحياء الذكريات السيئة من تركيا القديمة".