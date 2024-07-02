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خارج الحدود

أردوغان: المؤامرات تحاك ضد تركيا بسبب حادثة شنيعة في قيصري

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة مساء الثلاثاء بعد انتهاء اجتماع الحكومة التركية، إن أنقرة تعرف كيف تكسر الأيادي القذرة التي تطال علم بلادنا.

وذكر أردوغان أنه بسبب حادثة شنيعة في قيصري تحاك بعض المؤامرات ضد تركيا، مضيفا: "نعرف جيدا جدا من حاك المؤامرة التي تمّ ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقول أنقرة إنها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني".

 

أعمال شغب في ولاية قيصري

وتابع قائلا: "لا نحن، ولا شعبنا، ولا أشقاؤنا السوريون، سيقعون في هذا الفخ الخبيث". وأوضح الرئيس التركي أن النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة التركية ولا تسامح مع من يتجاوز هذا الخط، أو ينتهكه تحت أية ذريعة.

وأشار في السياق إلى أن السلطات المختصة اعتقلت 474 شخصا ممن شاركوا بأعمال الشغب في قيصري، مؤكدا أنه لن يسمح لأي كان بالمساس بمن لجأ إلى تركيا وطلب حمايتها.

وبين أن من يريد العودة من اللاجئين السوريين بشكل طوعي سنعيده إلى بلاده، مشيرا إلى أن أنقرة بحاجة للسلام والدبلوماسية والحوار مع دول الجوار.

 

الأحداث الأعنف التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا

وشهدت ولاية قيصري التركية أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث شارك مئات السكان في مظاهرات أحرقوا فيها عشرات سيارات ومحال السوريين، وذلك على خلفية اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة سورية في منطقة مليك غازي.

وتعتبر هذه الأحداث الأعنف التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا منذ بدء موجة اللجوء.

 

أول تحرك من الخارجية التركية على أحداث العنف ضد السوريين بولاية قيصري

أردوغان يستنكر الهجمات على ممتلكات السوريين في قيصري

 

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