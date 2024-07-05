الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

تألق في اليورو، آرسنال يتعاقد مع نجم دفاع إيطاليا مقابل 53 مليون يورو

ايطاليا
ايطاليا

 فاز آرسنال الإنجليزي بتوقيع أحد نجوم منتخب إيطاليا، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن آرسنال وقع مع ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا والآزوري، مقابل 53 مليون يورو.

وجذب ريكاردو كالافيوري الأنظار، بتألقه مع بولونيا في الموسم الماضي، كما كان ركيزة أساسية في صفوف منتخب إيطاليا، خلال بطولة يورو 2024، قبل توديع المسابقة من دور الـ16 على يد سويسرا (2-0).

 

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد تحدثت مؤخرا عن اهتمام أندية كبرى بضم كالافيوري، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وآرسنال الذي حسم الصفقة بالفعل.

واحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 68 نقطة، في جدول ترتيب النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليتأهل بذلك إلى دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبرى.

 

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