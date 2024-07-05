تنسيق الجامعات 2024، موعد بدء أعمال تنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024، يتساءل البعض من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء التسجيل في تنسيق الجامعات 2024، لطلاب الثانوية العامة.

مؤخرا وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

موعد تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى

ومن المتوقع أن يبدأ تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى خلال 72 ساعة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.