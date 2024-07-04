تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع محافظات مصر، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب خريجي الشهادة الإعدادية 2024، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن تنسيق الثانوية العامة 2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024

وفور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يبحث الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة 2024 لمعرفة الحد الأدنى بكل محافظة، لإمكانية تقديم الطلاب طلبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني لعام 2024.

ننشر تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع محافظات مصر

ويمكن للطلاب الذين اجتازوا مرحلة الإعدادية فقط، التقديم فى تنسيق الثانوية العامة 2024، للإلتحاق بمدارس الثانوي العام والفني.

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقدميها لجميع متابعيها عبر البوابة الإلكترونية ننشر تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع محافظات مصر.

-محافظة قنا يصل الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 258 درجة بجميع المدارس الثانوي العام.

- وفي محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالثانوي العام منتظم بمجموع 249 درجة، والخدمات 200 درجة، والخاص 140 درجة، والمنازل 140 درجة، والثانوي الفني من 140 إلى 255.

-وفي محافظة أسيوط وصل الحد الأدنى للقبول 243 درجة

-وفي محافظة القاهرة وصل الحد الأدنى 232 درجة، والحد الأدنى للقبول بالمدارس الخاصة 140 درجة، وفصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة.

-وفي محافظة البحيرة تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 245 درجة لكافة مدارس الثانوي العام

-وفي كفر الشيخ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى 254 درجة.

-وفي محافظة الجيزة تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات

-وبلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضي بالمنوفية (242) درجة، والثانوى العام الخاص (225) درجة، والثانوي العام خدمات بمصروفات (220) درجة.

-وفي الغربية يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ( 233) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص ( 170) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ( 155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

-التنسيق في محافظة الشرقية يصل نحو 240 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة.





أوراق التقديم في الصف الأول الثانوي العام 2024

ويتطلب التقديم في الصف الأول الثانوي العام والفني بجميع محافظات الجمهورية تقديم مجموعة من الأوراق الضرورية لضمان قبول الطالب من خلال التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024

- أصل شهادة الميلاد و4 نسخ منها.

- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي و3 نسخ منه.

- 4 صور شخصية مطبوع عليها اسم الطالب.

- يجب كتابة البيانات بمعرفة ولي الأمر من واقع شهادة ميلاد الطالب والأوراق الأصلية.

- 3 نسخ من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- وصل دفع المصروفات الدراسية و4 صورة منه.

- حافظة أوراق بلاستيكية.

- ستيكر وكتابة بيانات الطالب كاملة عليه.

- الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوي.

- البطاقة الصحية للطالب.

- 2 طابع مهن تعليمية.

- ملف ورقي للتقديم فى الثانوي.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024

- الدخول على موقع الوزارة، مـن هــنـــــــــا.

- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

- كتابة اسم الطالب.

- الضغط على الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

- الاطلاع على خريطة التنسيق.

- الضغط على ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي المناسب لمجموع الطالب.

- الضغط على مراجعة الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.