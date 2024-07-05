الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط على الحكومة للتوصل لاتفاق

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن مصدرا مطلعا أكد أن مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة.


 مسؤولون في الموساد متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل الصفقة

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضغطت على الحكومة للتوصل إلى اتفاق بسبب التغير في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية "تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية".

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الموساد مجلس الوزراء وول ستريت جورنال إسرائيل

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