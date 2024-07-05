بالآلاف، جماهير ألمانيا تغني وتهتف لمنتخبها قبل موقعة إسبانيا (فيديو)

ألمانيا ضد إسبانيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد كبير من جماهير ألمانيا تغني وتهتف لمنتخبها في مدينة شتوتجارت قبل المواجهة الهامة أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

„Zieht den Spaniern die Badehose aus“ ist hier heute der Hit beim Fanmarsch. 🇩🇪 #ESPGER #EURO2024 pic.twitter.com/SbfUPIhelW — Patrick Berger (@berger_pj) July 5, 2024

وتتجه الأنظار اليوم الجمعة، صوب ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، الذي يحتضن القمة المرتقبة التي تجمع بين أصحاب الأرض ألمانيا أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: داني كارفاخال - روبن لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا.

الوسط: بيدري - رودري فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.

تشكيل ألمانيا المتوقع لمباراة إسبانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - جوناثان تاه - ديفيد راوم.

الوسط: روبرت أندريخ - توني كروس - جمال موسيالا - إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فلوريان فيرتز - كاي هافرتز.

حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.