عقوبات بالجملة ضد فريق أبو سليم بعد الاعتداء على محمد معروف

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اتخاذ عدة عقوبات ضد الاعتداء على الحكم المصري محمد معروف خلال مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي بنصف نهائي الكونفدرالية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف حسام العباني لاعب أبو سليم الليبي ٨ مباريات وتغريمه ١٥ ألف دولار

- إيقاف مصدق العمامي لاعب أبو سليم ٤ مباريات لتوجيه السباب للحكم

كما تم إيقاف عمر العرجون لاعب نهضة بركان ٤ مباريات للاعتراض ودفع الحكم

وقرر الكاف تغريم نادي الزمالك 200 ألف دولار على خلفية أحداث نهائي الكونفدرالية.

كما قرر الكاف منع حضور جماهير الزمالك في مبارياته الإفريقية لمدة 4 مباريات-اثنين منهم مع إيقاف التنفيذ.

وأحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نهضة بركان إيابا بهدف وحيد، وتوّج بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد خسارته ذهابا 1-2 في نهضة بركان.

وشهدت المباراة أحداثا تتعلق بالحضور الجماهيري والإعلامي، حيث لم تتمكن مجموعة من حاملي التذاكر من دخول المدرجات الممتلئة عن آخرها، كما لم يستطع عدد من حاملي بطاقات الإعلاميين في الوصول إلى المقصورة الخاصة بهم.

كما وقعت أحداث تدافع عقب نهاية المباراة عند البوابة التي تفصل بين المقصورة الرئيسية وأرض الملعب، مما تسبّب في تعطيل نزول وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي وأعضاء لجنته التنفيذية، إضافة إلى مسؤولي ناديي الزمالك ونهضة بركان للمشاركة في مراسم تسليم الكأس والتي تأخرت قرابة 45 دقيقة.

وتواصل الأمر في مراسم تسليم الكأس، حيث امتلأت منطقة المنصّة المخصّصة لعملية المراسم بعشرات من الأشخاص غير المصرح لهم بالوجود فيها، مما أدى لحدوث بعض الهرج وعدم تمكن ممثلي وسائل الإعلام من القيام بمهامهم في التقاط الصور الرسمية.