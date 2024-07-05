الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

إلقاء المخلفات على
إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية، فيتو
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ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها  فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية.

حملة "سلامتك تهمنا"

وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 

عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

كما ناشدت  وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة  التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

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