موعد سفر بعثة المنتخب الأوليمبي إلى باريس

حدد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي موعد سفر المنتخب إلى باريس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

موعد سفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس

وحدد ميكالي 10 يوليو الجاري موعدا لسفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس رافضا اقتراح سفر المنتخب يوم 13 على طائرة خاصة لارتباطه بخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 وديتين أمام العراق وأوكرانيا.

قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبى لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.



وفجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس كلاعب فوق السن.

ووافق الزمالك على طلب المنتخب الأولمبي بانضمام زيزو كلاعب فوق السن مع المنتخب في الأولمبياد رغم حاجة الفريق لجهود اللاعب.

زيزو يطلب الانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس

وعلمت فيتو أن زيزو هو من طلب من إدارة الزمالك وجوزيه وجوميز الموافقة على انضمامه للمنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد باريس.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أخبر الإدارة بأن الزمالك لا ينافس حاليا على بطولة الدوري وأن انضمامه للمنتخب لن يؤثر على مشوار الفريق الأبيض.

وواصل المصدر حديثه أن جوميز في البداية كان يرفض انضمام زيزو لحاجته للاعب لكن مسئولي الزمالك أقنعوه بانضمام اللاعب للمنتخب خاصة أنه واجب وطني.

وأرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

استبعاد إياد العسقلاني للإصابة

وقرر البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، استبعاد إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي من القائمة النهائية أمس بعد إصابة اللاعب بتمزق في كعب القدم، وضم بدلا منع على زعزع لاعب فيوتشر لتصبح قائمة اللاعبين تحت السن ١٩ لاعبا.

ثم قام ميكالي بضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن الأولمبي، قبل أن يقرر ضم حارس المقاولون محمد السيد سيحا لتكتمل القائمة بـ٢٢ لاعبا، بينهم ثلاث حراس مرمى ولاعبين فقط فوق السن.

وكانت فيتو انفردت يوم الجمعة الماضي بقائمة المنتخب الأولمبي النهائية للاعبين تحت السن كما ورد في الخبر التالي

معسكر المنتخب الأولمبي بالقاهرة

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أن معسكر منتخب مصر الأولمبي في المرحلة الأخيرة من استعداداته لأولمبياد باريس سيقام بأحد فنادق القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن تم إلغاء فكرة إقامته بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

أضاف المصدر، أن المعسكر كان مكررا أن ينطلق غدا الجمعة، إلا أن أزمة انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز في الساعات الماضية، قد تدفع الجهاز لتأجيل المعسكر 48 ساعة، على أن ينطلق الأحد المقبل، وفي هذه الحالة سيتم تأجيل موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ليكون 13 يوليو الجاري بدلا من يوم 10 من الشهر نفسه.