ورش حكي وعروض فنية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "قراءة الباترون وطرق تسويق المشغولات" ألقتها أمل يوسف متحدثة عن شرح رموز الباترون، وطرق التسويق ودعاية المشغولات، وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "نظرية فرويد" حاضرتها د. نجلاء بدوي مشيرة إلى مفهوم الإبداع الفني الذي ينبع من اللاوعي ويحمل الرغبات والعواطف المكبوتة، ويعتبر الفن وسيلة للتعبير عن تلك المشاعر بطريقة اجتماعية مقبولة.

كما عقد القصر محاضرة بعنوان "المسرح الطقس" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن خصائص مسرح الطقس، وتقنيات مسرح الطقس، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "سمراء".

كما نظم القصر احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقاعة الديوانية، وتضمن الحفل ورشة فنية الرسم على الوجه نفذتها نفيسة عبد الرحيم، وعرض فني للساحر تضمن ألعاب سحرية بالكور والقماش والحبل، أعقبها فقرة إنشاد ديني بعنوان "صلى الله على محمد" للمنشد يحيى بحر، وعرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وقدموا رقصة "النوبي، العصا، الفلاحي"، تحت إشراف مصمم الرقصات محمد جبريل، واختتم الحفل بعرض التنورة للفنان محمد سلامة.



وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "صيام التسع الأوائل من ذي الحجة" ألقاها الشيخ محمد أحمد وأوضح استحباب الصيام في تلك الأيام المباركة، حيث أن صيامها يطهر النفس ويمحو الذنوب، والصيام يرفع درجات المسلم إلى الجنة، وصيام هذه الأيام هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما صيام يوم عرفات يكفر ذنوب وسيئات عامين سنة قادمة وسنة سابقة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فاصل مصحف من اللولي نفذتها أنوار أيمن مستخدمة ريشة معدن كبيرة مسامير مقطرة وخرز لولي وطرابيش،كما نفذت أنوار ايمن ورشة ميدالية الكعبة، مستخدمة خرز أسود وخرز ذهبي وخرز أبيض وخيط صنارة.

الإحياء الشعري وفن النميم

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإيحاء الشعري و انواعه" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا الإيحاء لغة هو صوت التكلم ويتميز بأنه صوت خفي لا يظهر للعيان مباشرة، ويعد الإيحاء من أهم الخصائص اللغة العربية، وعده النقاد من مقومات الأسلوب الفني عند القدماء والمحدثين، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "فن النميم" ألقاها خالد حلمي متحدثا عن فن النميم نقل للجنوب عن طريق الفتوحات الإسلامية، ويعتمد على الجناس وعدم التلاعب بالألفاظ أي تكون صريحة، وهو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطر القوال بأي وسيلة ولهجة، وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "أبو الطيب المتنبي" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا لقب المتنبي بهذا اللقب لما قيل عنه من ادعاء النبوة في شبابه، وقد لقى عقاب ادعائه من والي حمص فسجن إلا أن هذه الرواية ملفقة لا صحة لها، وقد وضعت بعد زمن من وفاة المتنبي بحسب الأديب المصري ابو فهر محمود محمد شاكر، الذي تتبع روايات النبوة كلها.

ورشة حكي بمكتبة الطفل

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل مقلمة نفذتها عفاف إبراهيم، وأعدت دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "أميرة في المدرسة" سردتها منال جمعة.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الصياد العجوز" سردتها عفاف إبراهيم، كما أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها هشام النحاس ومها السعدي.

دور المكتبة في تنوير الوعي الفكري

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "دور المكتبة في تنوير الوعي الفكري" ألقتها وفاء السيد موضحة المكتبات وأهميتها في نشر الثقافة، والمكتبات منارة للعلم والتعليم، والصعوبات التي تواجه المكتبات في أداء مهامها، ودور الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إتاحة ما يخص المكتبات من احتياجات لنشر الوعى الفكري والثقافي.

يوم ثقافي مفتوح

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الشباب مستقبل الأمة" ألقاها وليد الضوي موضحا ان سنة الله في خلقه ان يمر الإنسان بمراحل متعددة منذ ولادته، ومرحلة الشباب من أروع المراحل، يكون الإنسان في أوج نشاطه وقوته وعطاؤه، وبجانب ذلك نظم القصر يوم ثقافي مفتوح متنوع لرواد القصر تضمن ورشة فنون تشكيلية نفذتها شيرين محمد، وورشة فنية بالورق الفوم الملون نفذتها رحمة أحمد وبجانب ذلك ورشة اكتشاف مواهب من رواد القصر قدمتها بسمة أبو السعود.

عيد الأضحى

كما نظم القصر احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتضمن الحفل ورشة فنية رسم وتلوين عن العيد نفذتها شيرين محمد، وفقرات ترفيهية للأطفال نفذتها بسمة أبو السعود، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الأقصر للفنون للموسيقى العربية وقدمت أغنية بعنوان "أهلا بالعيد"،وعرض فيلم "نبيل الجميل خبير التجميل".



وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "النجم الكبير" تأليف زهيرة البيلي سردتها إيمان محمود، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "ابو بكر الرازي" للمؤلف محمد صديق المنشاوي سردتها سوزان سليم، كما نفذ القصر ورشة فنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك نفذتها هاجر سيد بمشاركة رواد القصر.



ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية بإستخدام الخرز نفذتها فايزة أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم فازة ورد نفذتها ولاء أحمد.

دلالات اللون في القصيدة الشعرية

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "دلالات اللون في القصيدة الشعرية" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا اللون يمثل فلسفة خاصة لدى الشاعر، وتوظيف اللون الأسود الذي يعبر عن الحزن والموت واليأس وغيرها من الشلالات، وتوظيف اللون الأحمر الذي يعبر عن الدم والثأر ووهج النار والشمس وغيرها.



وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التفرقة بين الأبناء" أوضح محمد إبراهيم أن التفرقة بين الأبناء تسبب الكراهية بينهم، والأديان السماوية تدعو أتباعها إلى المساواة بين الأبناء، والتفرقة بين الأبناء يحتاج صبر الأبناء، كما أقام القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصيدتى "عيد، بكف حنين"، وورشة فنون تشكيلية نفذها حسن رفاعي.



تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعهد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.