لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط التقديم في معاهد التمريض بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بـمحافظة الأقصر عن جاهزية المعاهد التمريضية الفنية لاستقبال المتقدمين يوم السبت المقبل للعام الدراسي 202‪4-2025



وتنشر بوابة فيتو شروط التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية بدأ من يوم السبت المقبل والموافق 6/7/2024 وحتى الاكتفاء من الأعداد المطلوبة كل معهد علي حدى، علي أن يتم إستلام الكراسات طبقًا للشروط المعلنة بكافة المعاهد، من قبل ولي الأمر.

تفقد المنشآت الصحية

وفي إطار الاهتمام بالمواطنين قام الدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بجولة مسائية لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظة.

استهدفت الجولة المرورية المسائية الأقسام الحرجة والعاجلة وخاصة أقسام الطوارئ والاستقبال "بمستشفى حورس التخصصي" وسط محافظة الأقصر للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وتواجد الفريق الطبي داخل القسم مع التأكد من جودة الخدمات المقدمة علي مدار 24 ساعة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.



الهيئة العامة للرعاية الصحية

هي أداة الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة بإحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية.

بداية الهيئة في محافظة الأقصر

وبدأت الهيئة فى التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بداية من 1 يوليو عام 2021، حيث طورت الهيئة العامة للرعاية الصحية المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، حيث ان الهيئة هي مسئولة عن امتلاك وإدارة كافة المنشآت الصحية المنقولة إليها من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي ومن كافة الجهات التابعة لوزارة الصحة في محافظات التأمين الصحي الشامل وطبقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية أنشئت في عام 2018، وطبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الهيئة هي أداة الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة باحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية.

خدمات الهيئة

وتقدم الهيئة رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتطبق الهيئة قيم (الرحمة – الاحترام- التميز – التجرد – المسئولية والمساءلة)، كما تقدم أيضا خدمات الرعاية الصحية للأجانب المقيمين والزائرين لمصر من خلال مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر).