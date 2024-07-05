حملة لإزالة إعلانات السناتر من شوارع المحلة في الغربية (صور)

نفذت رئاسة حى ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان حملة مسح شاملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة للسناتر التعليمية من الشوارع العامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين المظهر الحضري والحفاظ على نظافة الشوارع.

وشملت الحملة منطقة منشية البكرى حيث تم رفع اللافتات والأعلام الإعلانية التي تعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المحلية.

وأكد رئيس الحي أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق النظافة البصرية وإزالة التشوهات المعمارية وتعزيز المظهر الحضري للمدينة.

وأضاف "المغاورى" أن تلك الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة مرئية أكثر جمالًا وأمانًا للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الانضباط البصري.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، وتمت بمراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.