وصول نائب محافظ الغربية لمكتبه لبدء مهام عمله

وصل الدكتور محمود عيسي إلى مكتبه الجديد في مقر المحافظة استعدادًا لبدء مهامه كنائب محافظ الغربية.

وعبر نائب محافظ الغربية عن سعادته الكبيرة بالتولي هذا المنصب الهام، مؤكدًا التزامه بخدمة المجتمع والعمل على تعزيز التنمية في المنطقة.

واستقبله العديد من موظفي المكتب وأعضاء الفريق التنفيذي بالترحيب والتهنئة، مما أضفى جوًا من الحماس والتفاؤل على بداية عمله الجديد.

وفي تصريح له لدى وصوله، أعرب "عيسي" عن شكره العميق للثقة المولاة به وبتولي هذا المنصب مؤكدًا على ضرورة تحقيق الشفافية والكفاءة في العمل الإداري، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبهم أكد أعضاء الفريق الإداري استعدادهم التام لدعم الدكتور محمود عيسي في جميع جوانب عمله، والعمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية والرفاهية في المحافظة.