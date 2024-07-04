الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول نائب محافظ الغربية لمكتبه لبدء مهام عمله

نائب محافظ الغربية،فيتو
نائب محافظ الغربية،فيتو

 وصل الدكتور محمود عيسي إلى مكتبه الجديد في مقر المحافظة استعدادًا لبدء مهامه كنائب محافظ الغربية.

محافظ الغربية الجديد: رفع مستوى الخدمات العامة أولوية بالفترة المقبلة

من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي

وعبر نائب محافظ الغربية عن سعادته الكبيرة بالتولي هذا المنصب الهام، مؤكدًا التزامه بخدمة المجتمع والعمل على تعزيز التنمية في المنطقة. 

واستقبله العديد من موظفي المكتب وأعضاء الفريق التنفيذي بالترحيب والتهنئة، مما أضفى جوًا من الحماس والتفاؤل على بداية عمله الجديد.

وفي تصريح له لدى وصوله، أعرب "عيسي" عن شكره العميق للثقة المولاة به وبتولي هذا المنصب مؤكدًا على ضرورة تحقيق الشفافية والكفاءة في العمل الإداري، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبهم أكد أعضاء الفريق الإداري استعدادهم التام لدعم الدكتور محمود عيسي في جميع جوانب عمله، والعمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية والرفاهية في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية الجديد: رفع مستوى الخدمات العامة أولوية بالفترة المقبلة

في أكبر عملية من نوعها، إسرائيل تستولى على 24 مليون متر مربع من أراضي الضفة الغربية

من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي

محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بمشروعات طنطا

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية