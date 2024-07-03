محافظ الغربية الجديد: رفع مستوى الخدمات العامة أولوية بالفترة المقبلة

أدى اللواء أشرف الجندي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي منصب محافظ الغربية في خطوة تهدف إلى تفعيل الإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب أداء اليمين، أدلى محافظ الغربية بأول تصريحاته الرسمية حيث أكد أهمية رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

التفاصيل

قال اللواء أشرف الجندى، في أول تصريحاته بعد توليه منصب المحافظة إنه سيعمل بكل جهده لخدمة أهالي الغربية وتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم.

وأضاف محافظ الغربية الجديد أنه سيعمل على تعزيز الاستثمارات في المحافظة ودعم المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية.

كما أشار المحافظ الجديد إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية في المحليات والمجتمع المدني لضمان تنفيذ برامج ومشاريع تلبي احتياجات السكان بشكل فعال ومستدام.

وأعرب "الجندى" عن شكره وامتنانه للثقة التي منحها إياه رئيس الجمهورية مؤكدًا أنه سيعمل بروح الفريق الواحد والتفاني لتحقيق التقدم والازدهار في محافظة الغربية.

السيرة الذاتية للجندى



ولد اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي في محافظة الدقهلية 22/9/1962 وتخرج من كلية الشرطة دفعة 85

التدرج الوظيفي

تدرج اللواء أشرف الجندي، منذ تخرجه في كلية الشرطة في العديد من القطاعات بوزارة الداخلية والذى يعد أحد أبرز رجالها، وتقلد العديد من المناصب الأمنية الرفيعة كان آخرها مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة وعمل في عدد من

المناصب

قسم شرطة المعادي

مباحث المعادي

رئيس مباحث الموسكي

رئيس مباحث بولاق

مباحث سرقة المساكن والسيارات

انتقل بعد ذلك الى مديرية امن المنيا (مباحث)

مباحث المطار

رئيس مباحث الجوازات والهجرة

نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

مدير أمن الإسكندرية

مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة

ونجح كمدير مباحث مديرية أمن القاهرة في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام كما تمكن من القبض على العديد من العناصر الإجرامية وفك لغز العديد من الجرائم.

وحصل الجندي على لوط الامتياز من الدرجة الأولى عام 2016 كما حصل على بعض الفرق العديدة بإدارة البحث.

ولُقِب اللواء أشرف الجندي "بالجنرال المبتسم”، ويتمتع بسرعة التحرك والاستجابة، بالإضافة إلي معاقبة المقصرين من الضباط المتجاوزين والاستماع إلى شكاوى المواطنين.