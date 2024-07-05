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أخبار مصر

احتفالا بعيدها القومي، الأزهري ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اداء صلاة الجمعة
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أدى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة أقدم مسجد أقيم فى مصر وإفريقيا في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي

وشارك في أداء الصلاة اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء.

 

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وألقى خطبة الجمعة التي تناولت الدروس المستفادة من الهجرة الدكتور مؤمن الخليجى إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص. 

 


والقاهرة التى تحتفل بعيدها القومى ١٠٥٥ أنشأها القائد جوهر الصقلي فى عهد  الخليفة الفاطمي المعز لدين الله  في 6 يوليو عام 969م.

وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.

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