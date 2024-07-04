محافظ القاهرة يناشد المواطنين بالحفاظ على الأشجار، وافتتاح هذه الحدائق الأسابيع المقبلة

ناشد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، جميع المواطنين بالحفاظ على الأشجار كل في نطاق الشارع الذى يقطن به، موجها بزراعة الأشجار أمام العقارات والمنازل مع الاعتناء بها.

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كما وجه بالحفاظ على جهود إدارة الحدائق وهيئة النظافة بالقاهرة في التشجير، حيث حث المواطنين بالاعتناء بها وعدم إهمالها.

وأعلن محافظ القاهرة الجديد، خلال لقائه بالصحفيين اليوم الخميس بديوان عام محافظة القاهرة،عن افتتاح حدائق (الأمل، الفسطاط الأندلسية، ١٥ مايو)، خلال الأسابيع المقبلة، وهو بمثابة رسالة طمأنة لمواطني القاهرة، بالحفاظ على المساحات الخضراء.