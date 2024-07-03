الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

3 ملفات عاجلة على مكتب محافظ القاهرة الجديد

ابراهيم صابر محافظ
ابراهيم صابر محافظ القاهرة، فيتو
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حركة المحافظين 2024، ملفات كثيرة تنتظر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، ولعل رئاسته للمنطقة الشرقية بالقاهرة جعلته ملما بكل مشاكل ومشروعات العاصمة.

ملفات شائكة تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد.. التصالح فى مخالفات البناء وضبط العمران.. ترشيد الكهرباء.. ومتابعة المشروعات القومية

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منظومة النظافة

متابعة منظومة النظافة من أهم أولويات المحافظ الجديد وذلك لأنها من الملفات التى تشعر المواطن بالرضا حال وجود نتيجة ملموسة على أرض الواقع، وبالرغم من أن هناك شركات نظافة تعمل بالقاهرة وهما ارتقاء وانفيرو ماستر إلا أنهما تحت إدارة ومراقبة  محافظة القاهرة ولابد من متابعتهما من المسئولين للحفاظ على شوارع نظيفة.


  الخطة الاستثمارية


الخطة الاستثمارية من أهم الملفات التى تواجه الدكتور ابراهيم صابر   محافظ القاهرة الجديد لأنها تتضمن كافة المشروعات الخدمية التى يحتاجها المواطن من مشروعات رصف وإحلال شبكات صرف صحى ومياه، لذلك يجب متابعة نسب تنفيذها أولا بأول ووضع المشروعات التى يحتاجها المواطن ضمن أولويات الخطة.

التصالح فى مخالفات البناء


التصالح فى مخالفات البناء من الملفات المطروحة على ساحة المحليات، فلا حديث داخل الأحياء سوى عن التصالح فى مخالفات البناء، حيث تستقبل المراكز التكنولوجية  لخدمة المواطنين اليوم آلاف الطلبات، لذلك يجب متابعة سير عملية تلقى الطلبات وتشكيل اللجان المختصة ومنح الاستمارات والبت فى التظلمات، وتذليل أى عقبة قد تظهر أمام الموظفين أو المواطنين.
 

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إبراهيم صابر التصالح فى مخالفات البناء الحكومة الجديدة حركة المحافظين 2024 حركة المحافظين محافظة القاهرة

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