3 ملفات عاجلة على مكتب محافظ القاهرة الجديد

حركة المحافظين 2024، ملفات كثيرة تنتظر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، ولعل رئاسته للمنطقة الشرقية بالقاهرة جعلته ملما بكل مشاكل ومشروعات العاصمة.



منظومة النظافة

متابعة منظومة النظافة من أهم أولويات المحافظ الجديد وذلك لأنها من الملفات التى تشعر المواطن بالرضا حال وجود نتيجة ملموسة على أرض الواقع، وبالرغم من أن هناك شركات نظافة تعمل بالقاهرة وهما ارتقاء وانفيرو ماستر إلا أنهما تحت إدارة ومراقبة محافظة القاهرة ولابد من متابعتهما من المسئولين للحفاظ على شوارع نظيفة.



الخطة الاستثمارية



الخطة الاستثمارية من أهم الملفات التى تواجه الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد لأنها تتضمن كافة المشروعات الخدمية التى يحتاجها المواطن من مشروعات رصف وإحلال شبكات صرف صحى ومياه، لذلك يجب متابعة نسب تنفيذها أولا بأول ووضع المشروعات التى يحتاجها المواطن ضمن أولويات الخطة.

التصالح فى مخالفات البناء



التصالح فى مخالفات البناء من الملفات المطروحة على ساحة المحليات، فلا حديث داخل الأحياء سوى عن التصالح فى مخالفات البناء، حيث تستقبل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين اليوم آلاف الطلبات، لذلك يجب متابعة سير عملية تلقى الطلبات وتشكيل اللجان المختصة ومنح الاستمارات والبت فى التظلمات، وتذليل أى عقبة قد تظهر أمام الموظفين أو المواطنين.

