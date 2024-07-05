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خارج الحدود

رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

دافيد برنياع رئيس
دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع،  قوله إن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" سيسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، والتي من المرجح أن تجرى اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن برنياع سيلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محاولة للتقريب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس الخميس رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار إسرائيل إرسال وفد للتفاوض في شأن وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين في القطاع.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ «الرئيس بايدن ورئيس الوزراء ناقشا الجهود القائمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار وكذلك للإفراج عن المحتجزين».
وأضاف «الجانبين بحثا الرد الأخير لحماس وقد رحب الرئيس بقرار رئيس الوزراء السماح لمفاوضيه بإجراء محادثات مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين بهدف إنجاز الاتفاق».


قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي أن إسرائيل قررت إرسال وفد للتفاوض بشأن المحتجزين مع حركة حماس.

وأضاف البيان أن نتنياهو أكد لبايدن مجددًا أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد «تحقيق جميع أهدافها».
 

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