الجمعة 05 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل تصوير فيلم Avatar 4

AVATAR، فيتو
AVATAR، فيتو

Avatar، كشفت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة، حول الجزء الرابع من سلسلة أفلام Avatar الشهيرة.

وذكرت التقارير، أن يجري الآن تصوير فيلم "Avatar 4"، في دولة نيوزيلندا، وسط تكتم شديد، من طاقم العمل على تفاصيل الجزء الجديد.

Prime Video: Avatar: The Way of Water

فيما وصفت الممثلة "زوي سالدانيا"، في تصريحات مقتضبة، أن سلسلة أفاتار، هي "مشروع إرث" للمخرج الشهير جيمس كاميرون وفريق العمل، وأن الجزء الرابع سيحمل مفاجأت عديدة للجمهور.

ومن المقرر إصدار "Avatar 3" في 19 ديسمبر 2025، يليه إصدار "Avatar 4" في عام 2029.

Avatar.com | The Official Avatar Website for Avatar News

جيمس كاميرون: لدي أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير، جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكار لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون، أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلي أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

فيلم الرعب Under Paris يحتل المركز الأول عالميا في منصة نتفليكس

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