الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1241 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملات مرورية
حملات مرورية

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1241 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا

إغلاق باب التقديم فى معهد معاونى الأمن "الدفعة العاشرة"

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 483 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الملصق الالكترونى الادارة العامة للمرور المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة الملصق الإلكترونى

مواد متعلقة

جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا

حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

إغلاق باب التقديم فى معهد معاونى الأمن "الدفعة العاشرة"

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة داخل ملهى ليلى بالساحل الشمالي

الأمن يكشف ملابسات فيديو لأطفال يخرجون من نوافذ سيارة بالمنصورة

الأمن العام يضبط 7 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة

ضبط 6 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط حداد بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في الخانكة

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور

أخبار مصر: ملحد يزلزل بريطانيا، فنانة شهيرة تستفز المصريين، تصرف صبياني يهدد حياة السوريين بتركيا، قرار يسعد أهالي الجيزة

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية