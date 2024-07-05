الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

ضبط 14 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

ضبط  14 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

 وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أجهزة وزارة الداخلية ازيد من السعر عدم الإعلان عن الأسعار ضبط الجرائم التموينية وزارة الداخلية

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