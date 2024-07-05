داعية إسلامي: وزير الأوقاف الجديد يمتلك مشروعا متكاملا لتفكيك الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب

كشف الشيخ محمد دحروج، الداعية الإسلامى والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، سر هجوم جماعة الإخوان والتيارات الدينية على وزير الأوقاف الجديد الدكتور أسامة الأزهري.

ثقل وزير الأوقاف الجديد أمام التيارات المتطرفة

وأوضح دحروج أن الجماعات المحسوبة على ما تسمى التنظيمات الإسلامية المتشددة استقبلت تكليف الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف بقلق وحزن شديد ولغط وصخب وهجوم ظهر أثره على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لعلمهم بحجم وثقل الوزير الجديد وما يتمتع به من ثقة وحب فى قلوب الجميع وليس المسلمين ولا المصريين فحسب.

وأشار الداعية الإسلامي إلى كتاب أسامة الأزهري (الحق المبين) الكاشف لتاريخ وحاضر هؤلاء ومناهجهم وأهدافهم التى يسعون إليها مؤكدا أنه حجة في فنون الرد على من يتلاعب بالدين من التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش وغيرهم.

وأوضح دحروج أن كتاب وزير الأوقاف الجديد ترجم إلى أربع عشرة لغة، وهي: الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية، الإيطالية، الألمانية، الروسية، الكردية، الماليالم، الأردو، الهندية، الصينية، الفارسية، الإندونيسية، وكل هذه الترجمات منشورة.

مشروع وزير الأوقاف الجديد لتفكيك الفكر المتطرف في مصر

وبين الداعية الإسلامي أن الدكتور أسامة الأزهري له كتب عدة أيضا، مؤكدا أنه صاحب مشروع متكامل لتفكيك الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب بشتى صوره بالتوازى مع محاربة الإلحاد والأفكار الهدامة التي تسعى للتشكيك فى الثوابت الدينية وسيتم تطبيقها وتعميمها.

وألمح إلى أن مشروع وزير الأوقاف الجديد يهدف إلى بناء العقول وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية من حيث التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ العنف والتنمر من خلال الإرشاد والتثقيف والتوعية وبث ثقافة الأمل والبناء والتطلع لحياة كريمة وفق ما تقتضيه المرحلة.

وشدد الباحث على أن مشروع أسامة الأزهري يضمن عمليا القضاء على ما تبقى من سيطرة للتيارات الدينية على المساجد والزوايا والانشطة الدعوية لاسيما أنه يدرك التحديات التى تواجهها مصر والمنطقة والعالمين العربى والإسلامى.

رسالة وزير الأوقاف للأئمة

وحرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد بعد توليه منصبه مباشرة على التواصل المباشر والبحث عن الأئمة من المبدعين وأصحاب المواهب، من خلال الرد على تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الوزير، من خلال تعليق له على فيسبوك، للشيخ عاشور أبو العلا، إمام وخطيب: "أين أنت الآن يا شيخ عاشور، أنا أذكرك جيدا، أظنك فيما أتذكر أنك تتقن اللغة الإسبانية وأين مكانك الوظيفي الآن عندنا في الأوقاف؟ وكم لغة تتقن غير اللغة العربية؟ وكم تعرف من الأئمة والخطباء يتقنون لغة أو أكثر غير اللغة العربية، خذ وقتك وحضر لي الإجابة على هذه الأسئلة وسأجعل مكتبي يتواصل معك لتأتي إلي وأسمع منك عن قرب؟".



وأضاف: “أحتاج إلى كل صاحب موهبة وإبداع من الأئمة والخطباء وكافة أبناء الأوقاف وأنا داعم لكم حتى تنورا الدنيا وتملأوا الوطن نورا، تحياتي ودعمي لك".