وزير الأوقاف للأئمة والخطباء: أحتاج لصاحب كل موهبة وإبداع

حرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على التواصل المباشر والتفتيش والبحث عن الأئمة من المبدعين وأصحاب المواهب، من خلال الرد على تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

رسالة وزير الأوقاف للأئمة

وكتب الوزير من خلال تعليق له على الفيسبوك، للشيخ عاشور أبو العلا، إمام وخطيب: "أين أنت الآن يا شيخ عاشور، أنا أذكرك جيدا، أظنك فيما أتذكر أنك تتقن اللغة الإسبانية وأين مكانك الوظيفي الآن عندنا في الأوقاف؟ وكم لغة تتقن غير اللغة العربية؟ وكم تعرف من الأئمة والخطباء يتقنون لغة أو أكثر غير اللغة العربية، خذ وقتك وحضر لي الإجابة على هذه الأسئلة وسأجعل مكتبي يتواصل معك لتأتي إلي وأسمع منك عن قرب؟.



وأضاف: أحتاج إلى كل صاحب موهبة وإبداع من الأئمة والخطباء وكافة أبناء الأوقاف وأنا داعم لكم حتى تنورا الدنيا وتملئوا الوطن نورا، تحياتي ودعمي لك.