إغلاق باب التقديم فى معهد معاونى الأمن "الدفعة العاشرة"

قررت وزارة الداخلية ، إغلاق باب تقديم طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2024 « الدفعة العاشرة» ، بعد انتهاء المهلة المحددة للتقديم.

وكانت وزارة الداخلية، استمرت فتح باب التقديم فى معهد معاونى الأمن حتى 4 يوليو نظرًا للإقبال الشديد من راغبى الالتحاق بمعهد معاونى الأمن.

خريطة أماكن إجراء اختبارات القبول بمعهد معاوني الأمن 2024

وحددت وزارة الداخلية، خريطة أماكن إجراء اختبارات القبول بمعهد معاوني الأمن 2024؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهي:



1- معهد معاوني الأمن بطرة، ويشمل محافظات «القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط».

2- معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون، يشمل محافظات « الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية».

3- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر"؛ ويشمل محافظات «أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، والأقصر»

4- معهد معاوني الأمن بمدينة 6 اكتوبر على طريق الواحات؛ ويشمل محافظات« الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا».



وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

وكانت فى وقت سابق كشفت وزارة الداخلية، عن شروط التقديم في معهد معاوني الأمن .



أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عاما وألا يزيد على 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاوني الأمن أو من أي كليه أو معهد اخر لاي سبب من الأسباب.

أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.