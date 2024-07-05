الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

حملة تموينية مكبرة على مخابز ومطاحن الجيزة

إحباط تهريب دقيق
إحباط تهريب دقيق مدعم بالجيزة، فيتو
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نجحت قوات مديرية  التموين بمحافظة الجيزة بقيادة الدكتورة هالة غريب مدير مديرية التموين بالمحافظة في ضبط سيارتي دقيق مدعم؜ لمخالفتهم القرارات الوزارية بكمية قدرها ٣٠٧ شكائر دقيق بلدي في السوق السوداء.

وخلال حملة مكبرة قامت بها مديرة المديرية على مطحن قطاع خاص تبين وجود تصرف ١٠٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم تحرير محاضر جنح لمخالفتهم القرارات.

كما تم  ضبط ١٣٠٧ شيكارة دقيق ما بين تجميع وتصرفات وتم تحرير محاضر جنح بكمية قدرها ٦٥ طنا و٣٥٠ كيلو جرام.

 

كما أسفرت الحملة أيضا عن جرد ومراجعة محطة وقود علي منتجات بترولية وبمراجعة كميات الوقود تبين الآتي:

تجميع في كمية سولار قدرها ٣٧٨٨ لتر سولار 
تصرف في كمية بنزين ٨٠ قدرها ١٢٠٠٠ لتر بنزين 
تجميع في كمية بنزين ٩٢ قدرها ٣٨٤٠ لتر بنزين

 

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الدكتورة هالة غريب المخابز البلدية حملة تموينية دقيق مدعم محافظة الجيزة مديرية التموين بالمحافظة

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