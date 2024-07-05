رسوم استخراج رخصة مركب صيد وحالات إلغائها.. تعرف عليها

ترصد فيتو المعايير المؤهلة للحصول على تصريح تجديد رخصة مركب الصيد بالمياه المصرية، والتي تصدر من جهاز حماية الثروة السمكية المتواجدة بكل محافظة وفقا الرقم القومي لراغب الخدمة وفي السطور التالية نسرد الخطوات والإجراءات..

أولا_ شروط تجديد رخصة مركب صيد بالمياه البحرية

_ يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد

_ التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب



_ تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.





_ استلام الجهاز من قبل مالك المركب على سبيل الأمانة.

_ إلزام رئيس المركب أو المسئول عن إدراته بالمحافظة على جهاز التتبع وعدم تعطله أو نزعه أو إيقافه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل

_يتحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة قيام طاقم المركب بفعل أي شيء من شأنه تعطيل الجهاز أو جعله غير صالح مع تحمل تكاليف إصلاحه أو شراء جهاز آخر في حالة التلف.

_ تقديم شهادة بصلاحية العمل على المركب أو يدرج بشهادة تسجيل المركب الصادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمراكب العاملة بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهري للمراكب العاملة بالمياه الداخلية والبحيرات.

_تصدر الشهادة أو الرخصة لكل رئيس يقود مركب آلي ذاتي موتور ثابت بالمياه البحرية، ولكل رئيس يقود مركب يسير بموتور خارجي بالبحيرات المصرح فيها بذلك.



ثانيا_حالات سحب الرخصة

_إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون حصولها على تصريح بذلك من الجهات المعنية أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانون أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنه، واذا تكررت المخالفة يسحب نهائيا.



_إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل بيع المواد البترولية أو الهجرة غير الشرعية أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

_ القيام بأي عمليات للصيد أو القاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج السفن أو بحوض الميناء أو في أي مكان من شأنه بأن يعطل أو يؤثر على سلامة الملاحة ويستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة على أن يستخدم رئيس السفينة الإشارات التحذيرية المناسبة وإخطار إدارة الميناء بذلك ورفع المرساة فور زوال السبب.



_وفي حالة وجود سفينة معطلة أو غارفة داخل الميناء تكلف إدارة الميناء مالكها أو رئيس المركب بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء خلال المدة التي تحددها إدارة الميناء فإذا أخل بذلك تقوم إدارة الميناء بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء على نفقة مالكها.

_رسوم استخراج بدل فاقد لرخصة صيد مركب..

_ خمسة آلاف جنيه

_سدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.