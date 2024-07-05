صدام الجمعة في يورو 2024.. صراع الكبار مستمر على المربع الذهبي.. ألمانيا تتحدى إسبانيا الليلة.. وفرنسا تتطلع لإيقاف الزحف البرتغالي

يورو 2024، تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، اليوم الجمعة، بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب ألمانيا المستضيف مع إسبانيا، بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره البرتغال.

ويستكمل ربع نهائي يورو 2024، غدا السبت، بمواجهتين قويتين، حيث يصطدم منتخب إنجلترا مع نظيره سويسرا، بينما يواجه منتخب هولندا نظيره تركيا.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024

ويلتقي منتخب ألمانيا نظيره إسبانيا ضمن منافسات دور الـ8 من مسابقة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024



حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024

وتنطلق مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024، الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024



حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

أسلحة ألمانيا وإسبانيا قبل موقعة يورو 2024



وتعول ألمانيا في تلك المواجهة على نجمها الشاب جمال موسيالا، الذي سجل 3 أهداف ويتصدر قائمة هدافي البطولة مناصفة مع 3 لاعبين، واللاعب الوحيد الذي سجل عدد أكبر من الأهداف في نسخة واحدة من اليورو بعمر 21 عامًا أو أقل كان واين روني برصيد 4 أهداف رفقة إنجلترا في يورو 2004.

على الجانب الآخر تملك إسبانيا العديد من الأسلحة ومن بينها فابيان رويز متوسط ميدان باريس سان جيرمان والذي ساهم في تسجيل 5 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في جميع المسابقات رفقة إسبانيا، ونجح في التسجيل والصناعة في مباراتين في اليورو هذا الصيف، ولا يوجد لاعب سبق وأن حقق هذا الأمر في 3 مباريات في نسخة واحدة من اليورو.

تاريخ مواجهات فرنسا ضد البرتغال

ويتفوق منتخب فرنسا على البرتغال، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات قبل القمة المرتقبة بينهما في دور ربع النهائي بمسابقة اليورو المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

والتقى منتخب فرنسا مع البرتغال في 28 مباراة بكل المسابقات، حقق فرنسا الفوز في 19 مباراة، فيما فاز البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وأحرز منتخب فرنسا الملقب بالديوك 52 هدفًا في مرمي البرتغال، فيما سجل البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا 31 هدفًا أمام الديوك الفرنسية.